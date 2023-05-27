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На Харьковщине нашли пропавшую 2-летнюю Виолетту Мужечук – фото

На Харьковщине нашли пропавшую 2-летнюю Виолетту Мужечук – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
19к
Время на прочтение
1 мин
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На Харьковщине нашли пропавшую 2-летнюю Виолетту Мужечук – фото

Виолетта Мужечук

Пропавший 2-летний ребенок был найден в лесу.

В Харьковской области на четвертые сутки поисков нашли 2-летнюю Виолетту Мужечук, которая исчезла вечером 23 мая, когда отправилась на прогулку вместе с братом-близнецом. К счастью, девочка жива.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Три дня непрерывных поисков. Более тысячи человек, среди которых полицейские, спасатели, волонтеры, местные жители, искали ребенка в селе среди кустарников, болот, обследовали все окрестные водоемы. Наконец сегодня девочку нашли в лесу. Она жива, но очень уставшая, жаждущая и голодная. Противоправные действия в отношении ребенка не были совершены, Виолетта слишком далеко ушла от дома и потерялась. Сейчас найденного ребенка осматривают врачи", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба МВД Украины
Фото: Пресс-служба МВД Украины

Напомним, двухлетняя Виолетта Мужечук из села Скрипаи Харьковской области исчезла 23 мая. Она отправилась на прогулку вместе с братом-близнецом, с которой не вернулась.

За четыре дня полиция, волонтеры, кинологи и местные обследовали более сотни километров. Мама девочки предполагала, что Виолетту похитили.

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Дата публикации
Просмотры
19к
Поделиться:
WhatsApp
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