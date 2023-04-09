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На Харьковщине нашли сбежавших подростков, потому что "родители не понимали их любви"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
831
Время на прочтение
1 мин
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На Харьковщине нашли сбежавших подростков, потому что "родители не понимали их любви"

Фото: Госпогранслужба Украины

Несовершеннолетние решили скрыться из дома по недоразумению с родителями.

В Харьковской области пограничники разыскали парня и девушку, которые сбежали из дома из-за того, что "родители не понимали их любви".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Двое влюбленных подростков решили скрыться из дома из-за того, что родители якобы их не понимали, а несовершеннолетние хотели быть вместе.

Детей задержали правоохранители и вернут их родителям, проживающим в Кировоградской области.

Напомним, пара, которой запретили жениться в юности, обвенчалась через 60 лет.

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Дата публикации
Просмотры
831
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