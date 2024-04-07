На Харьковщине неизвестные злоумышленники оставили без газа почти 15 тыс. потребителей — Минэнерго

В Харьковской области 14,7 тысяч потребителей в девяти населенных пунктах остались без газа из-за перекрытия неизвестными лицами задвижки на распределительном газопроводе среднего давления в Купянске.

Об этом сообщило Министерство энергетики.

Там также добавили, что в результате повреждений обстрелами со стороны оккупантов газораспределительных сетей отключены от газоснабжения также 27 потребителей в Харькове.

В одном из населенных пунктов Сумского района за прошедшие сутки в результате артобстрела поврежден наземный газопровод – отключены 16 потребителей.

Напомним, в Минэнерго оценили возможность массовых отключений света.

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