На Харьковщине ночью раздался громкий взрыв: вспыхнул пожар

В Харьковской области продолжается беспокойная ночь, но подробностей взрыва пока не озвучивают.

Около двух часов в ночь на 20 декабря 2022 года в Харьковской области раздался мощный взрыв.

Об этом сообщают местные паблики.

В результате возник пожар и зарево. В социальных сетях пишут, что место и причины пожара установлены. Но, конечно, детали будут сообщать после официального заявления должностных лиц. Пока представители власти не прокомментировали произошедшую ситуацию.

Сейчас ситуация спокойная.

В то же время, воздушная тревога в области в Харьковской области не объявлялась. Перед этим отбой раздался в 22:41 19 декабря.

Но призываем вас находиться в безопасных местах, не пренебрегать личной безопасностью и следить за официальными сообщениями властей. Будьте внимательны и осторожны.

В 02:31 в социальных сетях также появилась информация о взрыве в Изюмском районе. Подробности выясняются.

Позже в соцсетях сообщили, что после будто бы прилета горит объект инфраструктуры. На месте работают подразделения ГСЧС. Но официального сообщения о ситуации нет.

Также читайте В Харьковской области на мини подорвался 32-летний спасатель

Какая ситуация в Харьковской области

Напомним, что Харьковщина постепенно приходит в себя от российских обстрелов.

Несколько дней назад Харьковскую область заживили на 85%, а Харьков на 55%. Позже в области полностью восстановили электрообеспечение, а также в Харькове заработало метро.

Напомним, что Россия коварно атаковала Харьковщину: 16 декабря появилась информация о десяти взрывах. Часть из "прилетов" пришлась на энергетическую инфраструктуру области.

Девяти месяцев в темноте: на деоккупированных территориях Харьковщины возобновляют электропитание