На Харьковщине обнаружили госпиталь оккупантов: там нашли письма от детей и георгиевские ленты (фото)

В деоккупированном поселке Чкаловское, что в Чугуевском районе Харьковской области полицейские обнаружили временный госпиталь российских войск. Его россияне обустроили на комбинате хлебопродуктов.

Об этом сообщили в полиции области.

В так называемом госпитале нашли медикаменты, георгиевские ленты и форму солдат РФ. Также там были письма, которые дети из Санкт-Петербурга посылали российским оккупантам. Все письма с одинаковым текстом.

"У них разная подпись и почерк, единственное отличие — имена авторов. Можно предположить, что текст детям надиктовали в учебном заведении", говорится в сообщении правоохранителей.

Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

После себя военные РФ тоже оставили мины и растяжки. Их обезвредили пиротехники, сообщили в полиции.

Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как сообщалось, в школе села Большая Александровка Херсонской области на стенах подвального помещения, которое использовалось как приют, россияне оставили непристойные граффити и последнюю букву английского алфавита — символ вторжения. Русскому подразделению пришлось быстро отступать, но они оставили послание на стенах: "Мы скоро вернемся".

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