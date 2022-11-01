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На Харьковщине обнаружили госпиталь оккупантов: там нашли письма от детей и георгиевские ленты (фото)

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На Харьковщине обнаружили госпиталь оккупантов: там нашли письма от детей и георгиевские ленты (фото)

Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Госпиталь обустроили на комбинате хлебопродуктов.

В деоккупированном поселке Чкаловское, что в Чугуевском районе Харьковской области полицейские обнаружили временный госпиталь российских войск. Его россияне обустроили на комбинате хлебопродуктов.

Об этом сообщили в полиции области.

В так называемом госпитале нашли медикаменты, георгиевские ленты и форму солдат РФ. Также там были письма, которые дети из Санкт-Петербурга посылали российским оккупантам. Все письма с одинаковым текстом.

"У них разная подпись и почерк, единственное отличие — имена авторов. Можно предположить, что текст детям надиктовали в учебном заведении", говорится в сообщении правоохранителей.

© Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области
Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

После себя военные РФ тоже оставили мины и растяжки. Их обезвредили пиротехники, сообщили в полиции.

© Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области
Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области
© Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области
Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как сообщалось, в школе села Большая Александровка Херсонской области на стенах подвального помещения, которое использовалось как приют, россияне оставили непристойные граффити и последнюю букву английского алфавита — символ вторжения. Русскому подразделению пришлось быстро отступать, но они оставили послание на стенах: "Мы скоро вернемся".

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Дата публикации
Просмотры
2049
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