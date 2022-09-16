На Харьковщине обнаружили по меньшей мере 10 камер пыток для украинцев, которые устроили оккупанты

В Харьковской области правоохранители обнаружили по меньшей мере десять комнат пыток, которые устроили российские оккупанты для террора украинцев.

В частности, две комнаты пыток организовали в Балаклее, в одной из которых находилось около 40 человек.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга.

"Могу сегодня говорить о наличии как минимум 10 пыточных камер. Две пыточные в городе Балаклея: первая — на территории отдела полиции, где в камерах находилось около 40 человек. Срок пребывания там - от 7 до 48 дней", — заявил Клименко.

По его словам, в камере отсутствовали санитарно-гигиенические условия, а людей выводили в туалет с мешками на голове.

"Одна из камер была для женщин, там сидело 8 женщин. Вторая камера пыток — в типографии, она была намного жестче, на территорию типографии было завезено четыре бокса из здания суда и людей держали в прозрачных боксах круглосуточно в течение многих дней", — рассказал глава Нацполиции.

Кроме того, похожие камеры нашли и в Изюме, который оккупанты уничтожили до основания.

"На территории города обнаружено 6 комнат пыток: в ЦПАУ, в здании СБУ, полиции, прокуратуры и т. д., где мы также документируем преступления врага", — рассказал Клименко.

По его словам, комнаты пыток также были в селе Граково и городе Волчанск.

Напомним, в Сети появилось жуткое фото одной из комнат пыток, которую оккупанты устроили в Балаклее. На стенах комнаты, где пытали невинных украинцев, выцарапана молитва на русском языке.

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