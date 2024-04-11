На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию: о каких населенных пунктах идет речь

Города Харькова решение об эвакуации не касается, подчеркнул Синегубов.

На Совете обороны Харьковской области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По информации ОВА, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка.

Города Харькова решение об эвакуации не касается, подчеркнул Синегубов.

"Уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей", – заверил он.

Ранее мы писали, что РФ забросила новую ИПСО – об эвакуации из Харькова и окрестностей.

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