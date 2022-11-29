На Харьковщине оккупанты изнасиловали и жестоко убили девочку и отрезали половые органы перед казнью парню — Офис президента

На освобожденных от оккупантов территориях продолжают обнаруживать замученные тела, среди которых есть дети.

Согласно официальным данным Офиса генпрокурора Украины, за время полномасштабной войны РФ против Украины совершено более 47,9 тыс. военных преступлений, погибли более 8,4 тыс. мирных жителей, в том числе 440 детей.

Об отдельных фактах зверств оккупантов в Харьковской области рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Зверства, с которыми мы сталкиваемся, поражают. Когда наши правоохранительные органы проводили эксгумацию в Изюме, то нашли несовершеннолетнюю девочку, которую сначала изнасиловали, а потом жестоко убили. Нашли парня, которому перед казнью отрезали половые органы. мы обнаруживаем такие страшные вещи, когда освобождаем новый населенный пункт", – рассказал руководитель Офиса Главы государства.

Андрей Ермак подчеркнул, что за всеми преступлениями стоит одно самое большое – так называемое материнское преступление агрессии, без расследования которого и наказание виновных никогда не добиться правды. Он добавил, что специальный международный трибунал для осуждения военных преступлений в Украине может быть создан путем подписания договора между государствами, желающими к нему присоединиться, или на основе соглашения Украины с международной организацией.

Напомним, что в Херсонской области нашли тела матери и сына. Их оккупанты расстреляли выстрелами в голову. Известно, что женщина усыновила мужчину еще ребенком.

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