На Харьковщине оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Купянск: ранены двое проводников

Один железнодорожник ранен в живот, другой — в ногу.

В Харьковской области российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Купянск.

Об этом сообщает Укрзализныця.

В результате обстрела были ранены двое проводников. Один железнодорожник ранен в живот, другой — в ногу. В настоящее время раненые находятся в больнице города, их состояние стабильное.