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На Харьковщине оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Купянск: ранены двое проводников

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Один железнодорожник ранен в живот, другой — в ногу.

В Харьковской области российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Купянск.

Об этом сообщает Укрзализныця.

В результате обстрела были ранены двое проводников. Один железнодорожник ранен в живот, другой — в ногу. В настоящее время раненые находятся в больнице города, их состояние стабильное.

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