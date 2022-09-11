На Харьковщине оккупанты остались без путей обеспечения, а "трехсотых" массово переправляют в Россию: утренняя сводка Генштаба

Российские оккупанты и дальше пытаются сосредоточить усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и осуществляют обстрелы позиций наших войск вдоль всей линии столкновения. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы:

За прошедшие сутки враг нанес 16 ракетных и 34 авиационных удара по военным и гражданским объектам на территории Украины. От этого пострадали 28 населённых пунктов. В частности, Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Нескучное, Большая Новоселка, Днепр и Брускинское.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении оккупанты из танков и артиллерии обстреляли неподалеку от Белополья, Линового и Грабовского Сумской области.

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На Харьковском направлении были обстрелы в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Золочев, Сосновка, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Борщева.

На Славянском направлении россияне обстреливали в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Довгенькое и Дмитровка.

На Краматорском направлении – возле Кривой Луки, Пискуновки, Сидорова и Раздолевки.

На Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковловка, Белогоровка и Веселое.

На Авдеевском направлении оккупанты били из танков и артиллерии вблизи Авдеевки, Опросного, Водяного, Первомайского, Карловки и Красногоровки.

На Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Великие Новоселки, Шевченко, Угледар и Марьинка.

В Запорожском направлении российские захватчики обстреливали возле Гуляйполя, Ровнополья, Новоселки, Свободного Поля, Красного и Малиновки;

На Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Белая Криница, Сухой Пруд, Любомировка, Безымянное и Новая Заря.

"Работа" ВСУ на фронте:

В Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав находится в паническом настроении. Также известно о многочисленных санитарных потерях противника на указанном направлении. За предыдущие сутки в населенный пункт Валуйки Белгородской области доставлено более 75 раненых российских военных, в то время как из Белгорода в Москву было эвакуировано более сотни оккупантов.

Из-за значительных потерь в живой силе российские захватчики планируют провести так называемую "мобилизацию" мужского населения на временно захваченных территориях. Сейчас мужчинам запрещено покидать населенные пункты.

В ответ на успешные действия Вооруженных Сил Украины российские захватчики проводят "контрмеры". В населенных пунктах, на временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей, оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час.

В Херсоне оккупанты провели обыски жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местные жители Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам.

В то же время Силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.

Продолжается деоккупация Украины. В общей сложности, за последние дни от российской оккупации освобождены около двух тысяч квадратных километров украинской территории. ВСУ зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

В сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 23 удара, в ходе которых было уничтожено четыре зенитных ракетных комплекса, поражены четыре опорных пункта и пятнадцать мест скопления живой силы и техники противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два самолета (Су-25 и Су-34), один вертолет Ка-52, два БпЛА и одну управляемую авиационную ракету.

В результате работы авиации и артиллерии ВСУ в сутки поражены два пункта управления беспилотной авиации, опорные пункты, скопление вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения. В зону поражения также попала понтонная переправа и плавсредства противника с военной техникой на них.

Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов к границе с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".

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