На Харьковщине оккупанты повредили трубопровод с аммиаком: детали

В Купянском районе Харьковщины российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода. В области развернут Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы.

"Обо всех деталях будем сообщать впоследствии", — заверил глава ОВА.

Обновлено 22:54

Синегубов добавил, что по состоянию на данный момент замеры в Купянске показывают, что наличие аммиака в воздухе отсутствует.

По предварительным сообщениям работающих на месте специалистов, угрозы распространения опасных веществ в Купянской громаде нет.

"В более приближенных к границе с РФ населённых пунктах Кучеровцы, Синьковцы, Петропавловцы продолжаются замеры. Продолжаем контролировать уровень загрязнения. Просим сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Ситуация контролируемая", – заверил глава ОВА.

Очевидно, речь идет об аммиакопроводе Тольятти – Одесса, который, согласно открытым источникам, остановил работу в день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года.

Аммиакопровод Тольятти — Одесса: карта / Фото: Википедия

Ранее в ООН предложили возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса в обмен на разблокирование Россией "зернового соглашения".

Отметим, что аммиак – это бесцветный газ, раздражающий глаза и дыхательные пути. Он вызывает слезоточивость, кашель, боль в горле и трудности с дыханием.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты ударили по Балаклее Харьковской области. В результате атаки один человек погиб, еще 9 были ранены.

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