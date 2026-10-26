На Харьковщине опытного педиатра мобилизовали пехотинцем и через три недели он умер

Игорь Ревека

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В Харьковской области опытного врача-педиатра с многолетним опытом мобилизовали рядовым пехотинцем.

Об этом пишут местные СМИ.

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По данным Златопольской громады на Харьковщине, Игорь Ревека умер 16 октября 2026 года во время лечения в городской клинической больнице Днепра.

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Защитник родился 12 августа 1969 года. Он получил медицинское образование в Красноградском медицинском училище и Харьковском медицинском университете. Во время учебы в университете мужчина закончил военную кафедру по специальности военный врач-педиатр и получил звание лейтенанта.

Кроме того, он служил срочную службу в Военно-морских силах (фельдшер надводных кораблей, главный корабельный старшина).

«Много лет он отдал благородному делу в гражданской жизни — работал врачом скорой помощи и врачом-педиатром в Харькове, спасая жизни и заботясь о здоровье самых маленьких», — отметили в территориальной громаде.

25 сентября 2026 года Игорь Ревека был призван стрелком-помощником гранатометчика пехотного батальона воинской части А4848. В местном паблике уточнили, что медика мобилизовали в штурмовой полк «Волки Да Винчи» стрелком-помощником гранатометчика.

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Отмечается, что Игорь Ревека умер через 21 день после мобилизации.

«Почему опытного медика, который мог спасать раненых военных, отправили служить пехотинцем? Обстоятельства его назначения и смерти нуждаются в пояснениях. Человек, который всю жизнь спасал других, сам не вернулся домой», — возмущаются в Сети.

Что объяснили в Сухопутных войсках

В Командовании Сухопутных войск сообщили, что была инициирована проверка всех обстоятельств мобилизации врача, прохождения ВВК, дальнейшего пребывания в воинской части, прохождения подготовки и всех обстоятельств смерти.

«По результатам инициированной проверки Командование Сухопутных войск сообщит об установленных фактах и принятых в соответствии с действующим законодательством решениях. Просим представителей медиа и общественность не делать досрочных выводов до завершения выяснения всех обстоятельств», — призвали в ВСУ.

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Что говорят в воинской части и почему медик стал гранатометчиком

Как сообщает «Слідство.Инфо», в воинской части рассказали, что с 27 сентября по 2 октября Игорь Ревека находился в пункте постоянной дислокации.

3 октября он начал прохождение базовой общевойсковой подготовки, а уже 5 октября начал жаловаться на здоровье. Военного госпитализировали.

В воинской части уточнили, что 16 октября Ревека умер в больнице в Днепре из-за злокачественного новообразования сигмовидной кишки.

Там заверили, что смерть мобилизованного медика не связана с прохождением военной службы.

Также в в/ч объяснили, что во время БЗВП новоприбывших военнослужащих временно зачисляют на должности стрелков, гранатометчиков и их помощников. После завершения подготовки их распределяют в соответствии с навыками и гражданской специальностью. Командование уверяет, что Ревеку предварительно должны были направить в медицинскую роту полка.

Напомним, что недавно похожий трагический инцидент произошел с другим медиком. Детский анестезиолог из Ровно Дмитрий Сисонюк, которого мобилизовали, погиб в результате падения из окна пятого этажа учебного центра в Винницкой области.

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