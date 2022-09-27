На Харьковщине освободили 454 населенных пункта: в ОП рассказали, как они возвращаются к жизни

Около месяца назад украинские Вооруженные силы начали деоккупировать Харьковскую область.

По состоянию на 27 сентября украинским защитникам удалось освободить от российских оккупантов 454 населенных пункта в Харьковской области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В освобожденной Балаклее возобновлено электроснабжение для 11 тыс. потребителей – это 77% жителей города. "Где отсутствует электроснабжение, создается резервный запас топлива для альтернативных источников энергии", — подчеркнул Тимошенко.

Кроме того, пригородные поезда сообщением Харьков – Балаклея – Харьков, Харьков – Дергачи – Харьков и Харьков – Чугуев – Харьков. В Золочеве готовят к открытию отделение банка.

"На деоккупированных территориях области возобновили свою работу 14 отделений полиции, начали онлайн-обучение 90 учебных заведений, 78 фельшерских пунктов, 23 органа местного самоуправления, десять отделений "Укрпочты", возобновлена работа шести башен мобильной связи", — рассказал он.

На деоккупированные территории доставлено более 400 тонн гуманитарной помощи.

Напомним, враг оказывает сопротивление на Юге, но оборона трещит из-за огневых поражений нашей артиллерией и авиацией складов боеприпасов. Бьют рашистов всем от стрелецкой до аивации и артиллерии.

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