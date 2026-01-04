На Харьковщине от российских атак пострадали люди: подробности (фото)

ГСЧС

Реклама

В ночь на 4 января российские войска нанесли удары ударными БПЛА по населенным пунктам Харьковской области, в частности Чугуевского и Купянского районов.

Российские беспилотники ночью атаковали населенные пункты Чугуевского и

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Реклама

В ГСЧС рассказали, что в селе Мартовое Печенежской громады горел жилой дом и беседка на общей площади более 200 квадратных метров. В результате пожара пострадали три человека.

Кроме того, в селе Калугино-Башкировка Чугуевской громады огонь уничтожил два гаража и два автомобиля.

В результате атаки в селе Жуков Яр Великобурлукской громады горел жилой дом площадью 150 квадратных метров.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Харьковщине ВСУ уничтожили значительное количестволичного состава противника, который пытался проникнуть в тыл ВСУ через газовые коммуникации.