На Харьковщине от российских атак пострадали люди: подробности (фото)
В результате атаки БПЛА есть пострадавшие и пожары.
В ночь на 4 января российские войска нанесли удары ударными БПЛА по населенным пунктам Харьковской области, в частности Чугуевского и Купянского районов.
Российские беспилотники ночью атаковали населенные пункты Чугуевского и
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
В ГСЧС рассказали, что в селе Мартовое Печенежской громады горел жилой дом и беседка на общей площади более 200 квадратных метров. В результате пожара пострадали три человека.
Кроме того, в селе Калугино-Башкировка Чугуевской громады огонь уничтожил два гаража и два автомобиля.
В результате атаки в селе Жуков Яр Великобурлукской громады горел жилой дом площадью 150 квадратных метров.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Харьковщине ВСУ уничтожили значительное количестволичного состава противника, который пытался проникнуть в тыл ВСУ через газовые коммуникации.