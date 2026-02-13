- Дата публикации
На Харьковщине отчим снимал порно с 4-летней падчерицей: детали шокирующего преступления (фото)
42-летний харьковчанин совершал развратные действия в отношении своей падчерицы, а также хранил на своем компьютере около 23 тысяч файлов с детской порнографией.
В Харькове полиция задержала 42-летнего мужчину, который развращал малолетнего ребенка и хранил гигантскую коллекцию запретного контента. Среди тысяч файлов правоохранители обнаружили видеозаписи со издевательствами над его собственной падчерицей.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.
Ужасная находка киберполиции
Во время обысков по месту жительства подозреваемого оперативники Управления по противодействию киберпреступлениям обнаружили на компьютере мужчину около 23 тысяч файлов с детской порнографией, которые он загружал из интернета.
Однако самые страшные доказательства касались его собственной семьи. Полицейские обнаружили около 500 видео и фото обнаженной 4-летней девочки — падчерицы задержанного.
Развращение и изготовление порнографии
Следствие установило, что злоумышленник не только хранил чужой контент, но и сам создавал его, используя малолетнего ребенка.
«Муж совершал развратные действия в отношении своей четырехлетней падчерицы, а именно создавал фото и видеоматериалы с признаками детской порнографии с ее участием», — сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрей Шарнин.
Наказание и статус дела
Харьковчанин был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:
ч. 1 ст. 301-1 (хранение и изготовление детской порнографии);
ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних).
За совершенное задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.
