На Харьковщине отчим снимал порно с 4-летней падчерицей: детали шокирующего преступления (фото)

Заплаканный ребенок

В Харькове полиция задержала 42-летнего мужчину, который развращал малолетнего ребенка и хранил гигантскую коллекцию запретного контента. Среди тысяч файлов правоохранители обнаружили видеозаписи со издевательствами над его собственной падчерицей.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Ужасная находка киберполиции

Во время обысков по месту жительства подозреваемого оперативники Управления по противодействию киберпреступлениям обнаружили на компьютере мужчину около 23 тысяч файлов с детской порнографией, которые он загружал из интернета.

Однако самые страшные доказательства касались его собственной семьи. Полицейские обнаружили около 500 видео и фото обнаженной 4-летней девочки — падчерицы задержанного.

Развращение и изготовление порнографии

Следствие установило, что злоумышленник не только хранил чужой контент, но и сам создавал его, используя малолетнего ребенка.

«Муж совершал развратные действия в отношении своей четырехлетней падчерицы, а именно создавал фото и видеоматериалы с признаками детской порнографии с ее участием», — сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрей Шарнин.

Мужчина развращал 4-летнюю падчерицу

Наказание и статус дела

Харьковчанин был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 301-1 (хранение и изготовление детской порнографии);

ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних).

За совершенное задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

