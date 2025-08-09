На Харьковщине парни 15 и 20 лет изнасиловали своего 14-летнего знакомого и сняли это на видео

Подросток. Фото иллюстративное / © Pixabay

В Харьковской области 20-летнего и 15-летнего парня подозревают в изнасиловании 14-летнего подростка.

Об этом передают прессслужбы областной прокуратуры и полиции.

По словам правоохранителей, 14-летний пострадавший недавно потерял мать и находился в уязвимом состоянии. Время от времени он подрабатывал у 20-летнего парня, который сейчас старший из подозреваемых.

После случайного повреждения имущества — разбитого зеркала — тот вместе со своим 15-летним товарищем начал систематически унижать подростка.

«Постоянные оскорбления и давление закончились жестоким эпизодом: в июле 2025 года подозреваемые догнали пострадавшего на улице, завели в заброшенное здание и поставили перед выбором избиение или циничное действие сексуального характера», — рассказали в прокуратуре.

Парень умолял оставить его в покое, но в конце концов из-за страха вынужден был подчиниться. Во время позорного сексуального преступления к подростку применили и физическую силу.

Старший фигурант запечатлел преступление на видео. Он отправил видео в частной переписке, а затем оно распространилось в соцсетях.

20-летнему сообщено о подозрении в пытках, совершении сексуальных действий группой лиц, изготовлении, распространении детской порнографии, принуждении несовершеннолетнего лица к участию в создании этого (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 30).

© Харьковская областная прокуратура

15-летнему фигуранту, учитывая его возраст, инкриминируют только ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование).

© Харьковская областная прокуратура

Обе подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье четверо парней в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет изнасиловали и ограбили 46-летнюю женщину.