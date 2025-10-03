- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 299
- Время на прочтение
- 1 мин
На Харьковщине погибли около 13 тысяч свиней в результате российской атаки беспилотников — чувствительные фото
В результате удара вражеских дронов возник масштабный пожар: горели восемь построек для содержания свиней на общей площади 13,6 тыс. кв. м, пострадал сотрудник компании.
В Харьковской области около 13 тысяч свиней погибли в результате российской атаки беспилотников по сельхозпредприятию в Нововодолажской общине.
Об этом сообщила ГСЧС Украины в Telegram.
Возник масштабный пожар: горели восемь зданий для содержания свиней на общей площади 13,6 тыс. кв. м.
Пострадал сотрудник компании.
К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и девять единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники и офицер-спасатель общины.
