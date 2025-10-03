ТСН в социальных сетях

На Харьковщине погибли около 13 тысяч свиней в результате российской атаки беспилотников — чувствительные фото

В результате удара вражеских дронов возник масштабный пожар: горели восемь построек для содержания свиней на общей площади 13,6 тыс. кв. м, пострадал сотрудник компании.

Свиньи погибли в результате удара дрона РФ

В Харьковской области около 13 тысяч свиней погибли в результате российской атаки беспилотников по сельхозпредприятию в Нововодолажской общине.

Об этом сообщила ГСЧС Украины в Telegram.

Возник масштабный пожар: горели восемь зданий для содержания свиней на общей площади 13,6 тыс. кв. м.

Пострадал сотрудник компании.

К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и девять единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники и офицер-спасатель общины.

Напомним, в Сети показали кадры из кошачьего приюта в момент атаки на Киевщину.

