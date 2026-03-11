Шиншилла / Иллюстративный фото / © Associated Press

В Харьковской области пограничники приютили шиншиллу, которую оставили хозяева во время эвакуации из населенного пункта возле линии фронта. Животное назвали Соня.

Об этом сообщили в 7 пограничном Карпатском отряде.

Что известно о шиншилле

По словам военных, бывшие владельцы в спешке открыли клетку и покинули животное, когда покидали опасную территорию. Шиншиллу нашли военные и передали пограничникам.

«Для шиншиллы оказаться рядом с линией боевого столкновения — настоящий стресс. Эти животные очень чувствительны к шуму и имеют очень густой мех, который нельзя намочить. Так что пережить весеннюю грязь на улице шансов почти не было», — подчеркивают пограничники.

Сейчас Соня живет вместе с бойцами в укрытии: имеет еду, регулярные песчаные ванны и постоянную заботу. В ближайшее время ее планируют эвакуировать в более безопасный тыл — один из военных хочет забрать пушистую любимицу к себе домой во Львовскую область.

Пограничники шутят, что за психологическую поддержку Соня берет гонорар — специальным кормом, семенами и печеньем.

Ранее к пограничникам пришли неожиданные гости — волк, рысь, лиса и другие. Животные попали на камеры фото и видеонаблюдения, контролирующие пограничную территорию 24/7. Пограничники напомнят о необходимости соблюдения установленных правил и передвигаться только по определенным маршрутам.