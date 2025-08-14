- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 1 мин
На Харьковщине полицейский "освободил" друга из ВЛК: что придумал
В Харькове полицейский забрал товарища из ВЛК, сказав врачам, что задерживает его за мошенничество.
В Харькове полицейский пришел в медучреждение, где его товарищ проходил ВЛК по призыву во время мобилизации, и забрал его с собой, сказав, что это преступник.
Об этом идет речь в приговоре Индустриального районного суда Харькова от 12 августа 2025 года.
Обвиняемый является работником Нацполиции, занимая должность участкового. Зная, что его друг проходит ВЛК, полицейский пришел в поликлинику его «освобождать».
Коп сказал врачам, что якобы задерживает мобилизованного за мошенничество.
«Будучи одетым в форменную одежду Национальной полиции Украины, используя свое служебное положение и связанные с этим возможности, зашел в кабинет сдачи анализов и сообщил присутствующим медицинским работникам, что военнообязанный задержан за мошенничество, и ему необходимо пройти в отдел полиции для проведения с ним следственных действий», — говорится в приговоре.
«Трюк» удался — мужчины вышли из помещения больницы и разошлись по своим делам.
Полицейский признал свою вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.
