На Харьковщине полицейский "освободил" друга из ВЛК: что придумал

Полицейский в Харькове «спас» друга от ВЛК, назвав его преступником

В Харькове полицейский пришел в медучреждение, где его товарищ проходил ВЛК по призыву во время мобилизации, и забрал его с собой, сказав, что это преступник.

Об этом идет речь в приговоре Индустриального районного суда Харькова от 12 августа 2025 года.

Обвиняемый является работником Нацполиции, занимая должность участкового. Зная, что его друг проходит ВЛК, полицейский пришел в поликлинику его «освобождать».

Коп сказал врачам, что якобы задерживает мобилизованного за мошенничество.

«Будучи одетым в форменную одежду Национальной полиции Украины, используя свое служебное положение и связанные с этим возможности, зашел в кабинет сдачи анализов и сообщил присутствующим медицинским работникам, что военнообязанный задержан за мошенничество, и ему необходимо пройти в отдел полиции для проведения с ним следственных действий», — говорится в приговоре.

«Трюк» удался — мужчины вышли из помещения больницы и разошлись по своим делам.

Полицейский признал свою вину. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

