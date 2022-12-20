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На Харьковщине после обстрела РФ до сих пор горят резервуары нефтеперерабатывающего предприятия (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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На Харьковщине после обстрела РФ до сих пор горят резервуары нефтеперерабатывающего предприятия (видео)

Фото: t.me/generalmarsel

Из-за повышения загазированности на объекте происходят взрывы.

В Харьковской области в результате ночного ракетного удара России продолжает гореть один из объектов "Нафтогаза".

Об этом рассказал начальник Харьковского военного гарнизона генерал Сергей Мельник ("Марсель").

По его словам, в результате обстрела произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии.

"Пожар ликвидирован на площади 4,5 тысячи квадратных метров территории с коммуникациями, но до сих пор горят резервуары и подземные промышленные стоки. Из-за повышения загазированности происходят взрывы", — отметил генерал.

По его информации, на 11:30 общая площадь горения составляла около 5 тысяч кв. метров. Работники ГСЧС прилагают все усилия для ликвидации пожара.

Напомним, оккупанты в ночь на 20 декабря в очередной раз обстреляли объект нефтегазовой инфраструктуры на Харьковщине.

17 ноября в результате российских обстрелов была повреждена газодобывающая инфраструктура АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.

По информации главы "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышева, россияне повредили в Украине 350 газовых объектов.

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Дата публикации
Просмотры
220
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