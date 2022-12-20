На Харьковщине после обстрела РФ до сих пор горят резервуары нефтеперерабатывающего предприятия (видео)

Из-за повышения загазированности на объекте происходят взрывы.
В Харьковской области в результате ночного ракетного удара России продолжает гореть один из объектов "Нафтогаза".
Об этом рассказал начальник Харьковского военного гарнизона генерал Сергей Мельник ("Марсель").
По его словам, в результате обстрела произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии.
"Пожар ликвидирован на площади 4,5 тысячи квадратных метров территории с коммуникациями, но до сих пор горят резервуары и подземные промышленные стоки. Из-за повышения загазированности происходят взрывы", — отметил генерал.
По его информации, на 11:30 общая площадь горения составляла около 5 тысяч кв. метров. Работники ГСЧС прилагают все усилия для ликвидации пожара.
Напомним, оккупанты в ночь на 20 декабря в очередной раз обстреляли объект нефтегазовой инфраструктуры на Харьковщине.
17 ноября в результате российских обстрелов была повреждена газодобывающая инфраструктура АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.
По информации главы "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышева, россияне повредили в Украине 350 газовых объектов.
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