На Харьковщине прозвучала серия взрывов — СМИ
Чугуевская община Харьковщины подверглась повторной атаке за вечер.
В ночь на 4 октября в Чугуевской общине Харьковщины прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«Пять взрывов через пять минут прогремели в Чугуевской общине на Харьковщине», — говорится в сообщении.
Кроме того, корреспонденты издания заявили, что это вторая воздушная атака на этот район за вечер.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 4 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российская террористическая армия обстреливает энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в Сумской области.