Взрывы раздались на Харьковщине / © Getty Images

В ночь на 4 октября в Чугуевской общине Харьковщины прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«Пять взрывов через пять минут прогремели в Чугуевской общине на Харьковщине», — говорится в сообщении.

Кроме того, корреспонденты издания заявили, что это вторая воздушная атака на этот район за вечер.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 4 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российская террористическая армия обстреливает энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в Сумской области.