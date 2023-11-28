На Харьковщине пьяный мужчина облил 5 подростков бензином и поджег (видео)

Четверо девушек и парень сидели за столиком, когда к ним подошел пьяный мужчина. Он вылил на подростков бензин и поджег.
В селе Станичное Красноградского района Харьковской области пьяный мужчина облил подростков бензином и попытался их поджечь.
Об этом сообщает полиция региона.
Инцидент произошел в местном магазине.
Четверо девушек и парень сидели за столиком. Пьяный мужчина с пластиковой бутылкой в руках подошел к ним и облил бензином, после чего поджег. Самый младший потерпевшей 11 лет, самой старшей – 17 лет. Причины, по которым он напал на детей, неизвестны
"Видео с камер наблюдения шокирует — взрослый мужчина цепляется к компании подростков в магазине, а затем выливает на них горючее и поджигает. К счастью дети успели убежать. Жидкость он вылил в секунду, сразу поджег и уже через мгновение вся компания подростков оказалась в огне", – отметил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
В каком состоянии подростки
Подростков направили в больницу. Пока их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Что известно о нападающем и какое наказание ему грозит
Полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался 40-летний местный безработный, злоупотребляющий спиртным.
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Его действия квалифицировали как покушение на умышленное убийство двух или более человек, в том числе малолетних детей, способом, опасным для жизни многих.
Ранее сообщалось, что в центре Киева мужчина напал на девочку, чтобы отобрать деньги, которые она собирала на ВСУ.
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