На Харьковщине пьяный мужчина облил 5 подростков бензином и поджег (видео)

Четверо девушек и парень сидели за столиком, когда к ним подошел пьяный мужчина. Он вылил на подростков бензин и поджег.

В селе Станичное Красноградского района Харьковской области пьяный мужчина облил подростков бензином и попытался их поджечь.

Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в местном магазине.

Магазин, где все это произошло / Фото: Facebook/Полиция Харьковщины

Четверо девушек и парень сидели за столиком. Пьяный мужчина с пластиковой бутылкой в руках подошел к ним и облил бензином, после чего поджег. Самый младший потерпевшей 11 лет, самой старшей – 17 лет. Причины, по которым он напал на детей, неизвестны

"Видео с камер наблюдения шокирует — взрослый мужчина цепляется к компании подростков в магазине, а затем выливает на них горючее и поджигает. К счастью дети успели убежать. Жидкость он вылил в секунду, сразу поджег и уже через мгновение вся компания подростков оказалась в огне", – отметил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

На Харьковщине пьяный мужчина облил подростков бензином и поджег

В каком состоянии подростки

Подростков направили в больницу. Пока их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Что известно о нападающем и какое наказание ему грозит

Полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался 40-летний местный безработный, злоупотребляющий спиртным.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Его действия квалифицировали как покушение на умышленное убийство двух или более человек, в том числе малолетних детей, способом, опасным для жизни многих.

Ранее сообщалось, что в центре Киева мужчина напал на девочку, чтобы отобрать деньги, которые она собирала на ВСУ.

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