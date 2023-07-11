На Харьковщине пьяный водитель сбил насмерть ребенка (фото)

От полученных травм ребенок погиб на месте.

В городе Изюм, на Харьковщине, пьяный водитель сбил насмерть 11-летнего ребенка, мужчине объявили подозрение и взяли его под стражу.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, авария произошла 9 июля около 17:00 на улице Козацкой в городе Изюме. 45-летний местный житель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

"Водитель легковушки "HONDA" во время движения наехал на девочку, которая шла по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм 11-летний ребенок погиб на месте", — говорится в сообщении.

В Харьковской области водитель под хмельком сбил насмерть ребенка.

В Харьковской области водитель под хмельком сбил насмерть ребенка.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 10 лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Одесской области 22-летний пьяный водитель BMW устроил смертельное ДТП: детали (фото).

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