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На Харьковщине раздались взрывы — мониторинговые каналы

На Харьковщине раздались взрывы — мониторинговые каналы

Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности родных / Фото: ТСН.ua

Украинцев ждет очередная тревожная ночь.

В ночь на 7 марта 2024 года в Харьковской области прогремели взрывы в районе Чугуева.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Вероятно, работает ПВО.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщили, что Харьковской области грозит ракетная опасность. Речь шла о БПЛА из Белгородской области, которые двигались по Харьковщине, курс юго-западный.

Не оставляйте укрытие до отбоя.

Напомним, что ранее в Хмельницкой области возобновили энергоснабжение в населенных пунктах, которые были обесточены в результате атаки беспилотников.

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