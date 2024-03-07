На Харьковщине раздались взрывы — мониторинговые каналы

Украинцев ждет очередная тревожная ночь.
В ночь на 7 марта 2024 года в Харьковской области прогремели взрывы в районе Чугуева.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Вероятно, работает ПВО.
Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщили, что Харьковской области грозит ракетная опасность. Речь шла о БПЛА из Белгородской области, которые двигались по Харьковщине, курс юго-западный.
Не оставляйте укрытие до отбоя.
Напомним, что ранее в Хмельницкой области возобновили энергоснабжение в населенных пунктах, которые были обесточены в результате атаки беспилотников.
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