Взрывы раздались на Харьковщине / © Getty Images

Реклама

В ночь на 12 октября в Чугуевской общине Харьковской области прогремели взрывы.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

В сообщении указывается, что после часа ночи раздалось по меньшей мере четыре взрыва

Реклама

Перед взрывами Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские войска массированно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что в ряде украинских городов раздались взрывы во время массированной атаки российских ударных БПЛА.