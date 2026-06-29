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- Украина
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На Харьковщине раздались взрывы во время атаки дронов
Перед этим военные предупреждали о движении враждебных БПЛА в направлении Харькова.
В ночь на 29 июня в Харьковской области прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на собственных корреспондентов.
«В пригороде Харькова прогремели повторные взрывы», — говорится в сообщении издания.
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ информировали о движении вражеских ударных БПЛА в направлении города.
Пока официальной информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 29 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание российского ударного беспилотника в многоэтажный жилой дом.