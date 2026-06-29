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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Харьковщине раздались взрывы во время атаки дронов

Перед этим военные предупреждали о движении враждебных БПЛА в направлении Харькова.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Associated Press

В ночь на 29 июня в Харьковской области прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на собственных корреспондентов.

«В пригороде Харькова прогремели повторные взрывы», — говорится в сообщении издания.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ информировали о движении вражеских ударных БПЛА в направлении города.

Пока официальной информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 29 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание российского ударного беспилотника в многоэтажный жилой дом.

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Дата публикации
Количество просмотров
18
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