На Харьковщине раздались взрывы во время атаки дронов

Работа сил ПВО / © Associated Press

Реклама

В ночь на 29 июня в Харьковской области прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на собственных корреспондентов.

«В пригороде Харькова прогремели повторные взрывы», — говорится в сообщении издания.

Реклама

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ информировали о движении вражеских ударных БПЛА в направлении города.

Пока официальной информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 29 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание российского ударного беспилотника в многоэтажный жилой дом.

Реклама

Новости партнеров