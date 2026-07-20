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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

На Харьковщине ребенок упал в глубокий колодец — детали

Ребенка с переохлаждением и ушибами доставили в местную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Мальчика достали спасатели

Мальчика достали спасатели

В Валках Харьковской области спасатели достали из дворового колодца 4-летнего мальчика.

О случае сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Ребенка с переохлаждением и ушибами уже доставили в местную больницу, где медики оказывают ему помощь. Также к мальчику отправилась бригада "экстренки" для перевозки в больницу Харькова», — отметил он.

Напомним, в Харькове трехлетний мальчик погиб после падения из окна пятого этажа, несмотря на то, что в момент трагедии дома находилась его мать. По факту смерти ребенка полиция открыла уголовное производство.

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Дата публикации
Количество просмотров
142
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