Мальчика достали спасатели

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В Валках Харьковской области спасатели достали из дворового колодца 4-летнего мальчика.

О случае сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Ребенка с переохлаждением и ушибами уже доставили в местную больницу, где медики оказывают ему помощь. Также к мальчику отправилась бригада "экстренки" для перевозки в больницу Харькова», — отметил он.

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Напомним, в Харькове трехлетний мальчик погиб после падения из окна пятого этажа, несмотря на то, что в момент трагедии дома находилась его мать. По факту смерти ребенка полиция открыла уголовное производство.

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