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- Украина
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На Харьковщине ребенок упал в глубокий колодец — детали
Ребенка с переохлаждением и ушибами доставили в местную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
В Валках Харьковской области спасатели достали из дворового колодца 4-летнего мальчика.
О случае сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«Ребенка с переохлаждением и ушибами уже доставили в местную больницу, где медики оказывают ему помощь. Также к мальчику отправилась бригада "экстренки" для перевозки в больницу Харькова», — отметил он.
Напомним, в Харькове трехлетний мальчик погиб после падения из окна пятого этажа, несмотря на то, что в момент трагедии дома находилась его мать. По факту смерти ребенка полиция открыла уголовное производство.