На Харьковщине россияне атаковали дроном автомобиль медицинского батальона "Госпитальеры": есть жертвы

В атаке FPV-дрона погибли двое медиков.
В Харьковской области, в поселке Белый Колодец, россияне атаковали FPV-дроном автомобиль медицинского батальона "Госпитальеры". Погибли двое медиков-волонтеров, мужчина и женщина, которые были в машине.
Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
Кроме этого, взрыв дрона ранил трех человек, ехавших в соседнем автомобиле.
14 августа в Купянске российский дрон также ранил 64-летнего мужчину, который был госпитализирован. Оккупанты атаковали во время выдачи гуманитарной помощи. В этой связи ограничили движение гражданского транспорта по центральной улице города. Россияне также обстреляли село Кругляковка Купянского района, где повреждены жилые дома и пострадал 45-летний мужчина.
Напомним, правоохранители обнаружили группу мошенников, представлявшихся работниками службы безопасности банка и выманивавших у граждан данные для доступа к личным кабинетам онлайн-банкинга.
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