На Харьковщине СБУ ликвидировала банду, которая обложила данью местных бизнесменов

В преступную группировку входили действующие правоохранители и участники боевых действий.

Во время спецоперации Службы безопасности Украины в Харьковской области задержано почти 50 человек, входивших в преступную группировку, которая занималась вымогательством у местных бизнесменов, в частности на рынке ритуальных услуг.

Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав соответствующие фото и видео.

По предварительным данным следствия, злоумышленники обложили данью местных предпринимателей. В случае отказа угрожали насилием и физической расправой, были случаи, когда сжигали им автомобили.

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Объем "прибыли" этой ОПГ составлял более 1 млн грн ежемесячно.

"Группировка оказывала большое влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументировала, что его преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета ", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Во время обысков у фигурантов уголовного производства изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета поборов с предпринимателей, оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции.

Участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) ст. 189 (вымогательство) и ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) УК Украины.

Напомним, ранее в Харьковской области контрразведка СБУ задержала так называемого "бывшего депутата" самопровозглашенных "республик" "Л/ДНР".

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