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На Харьковщине скорая ехала по вызову и взорвалась на мини: погиб водитель

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На Харьковщине скорая ехала по вызову и взорвалась на мини: погиб водитель

В Харьковской области на вражеской мини взорвался автомобиль скорой помощи.

Бригада скорой ехала на вызов к пациенту в Балаклее. Впрочем, авто наехало на оставленную россиянами мину. Водитель погиб на месте. Фельдшер получил ранение.

Об этом сообщила волонтер Наталья Попова.

"Молодой фельдшер Расстройства Виталий Юрьевич получил контузию и ожоги. Водитель погиб на месте. Быстрая сгорела", — написала волонтер.

По словам Поповой, водитель Александр Кононенко работал в 1501 году бригаде.

Как сообщалось, 2 октября в Ахтырском районе Сумской области взорвался автомобиль. На вражескую мину авто связующих АО "Укртелеком" наехало, когда съехало на обочину дороги у телебашни. Три человека оказались в больнице. Водитель погиб на месте крушения.

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