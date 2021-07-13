На Харьковщине стычка в кафе завершилась стрельбой и поножовщиной, есть раненые

На Харьковщине стычка в кафе завершилась стрельбой и поножовщиной, есть раненые

Телесные повреждения получили 25 и 47-летние жители Змиевского района.

В одном из кафе в городе Мерефа Харьковской области 18 июня возник конфликт во время которого один из мужчин применил огнестрельное оружие, переделанное самодельным способом, и пытался скрыться с места совершения преступления, однако товарищ пострадавшего догнал обидчика. Злоумышленник набросился на него с ножом и нанес ранения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 32-летний житель города Мерефа", — говорится в сообщении.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям статей мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений.

Напомним:

На Киевщине мужчина устроил стрельбу и ранил односельчан.

односельчан. А в Запорожье конфликт произошел между двумя компаниями молодых на летней террасе. Сначала была масштабная драка, а потом несколько человек достали оружие. В результате — один человек погиб, еще один в больнице.

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