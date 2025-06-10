На Харьковщине супруги напали на полицейского и представителя ТЦК: какое наказание им грозит

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В понедельник, 9 июня, в поселке Безлюдовка Харьковской области полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был 48-летний мужчина, разыскиваемый за уклонение от мобилизации. Во время задержания он применил агрессию: деревянной палкой ударил полицейского и представителя территориального центра комплектования (ТЦК). Жена нападавшего дополнительно ранила правоохранителя камнем по голове.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Полицейский получил травму головы и был госпитализирован в областную клиническую больницу. Мужчину задержали на месте, а его жену — в селе Константиновка Чугуевского района. По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Обоим грозит до 5 лет заключения.

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Напомним, в субботу, 7 июня, военный медик из Хмельницкой области и ветеран войны Роман Замрий поделился историей, как его похитили работники Черновицкого ТЦК и пытались мобилизовать. Он пожаловался, что мобилизованным не давали есть и пить, а некоторых даже били.