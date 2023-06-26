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На Харьковщине травмировался ребенок в результате взрыва неизвестного предмета – у него многочисленные повреждения

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
166
Время на прочтение
1 мин
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На Харьковщине травмировался ребенок в результате взрыва неизвестного предмета – у него многочисленные повреждения

На Харьковщине травмировался ребенок в результате взрыва неизвестного предмета. / Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Малолетний ребенок получил ранение из-за подрыва неизвестного предмета.

В г. Пивденном Харьковского района произошел несчастный случай – 7-летний мальчик играл с неизвестным предметом, похожим на патрон, который сдетонировал при ударе о стену.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Ребенок получил многочисленные повреждения и находится в больнице.

"Деоккупированные территории, к сожалению, скрывают немало опасностей! Боеприпасы могут размещаться где угодно. Именно поэтому необходимо постоянно помнить о правилах минной безопасности и особенно рассказывать детям об угрозе, несущих в себе боеприпасы", — говорится в сообщении.

Напомним, на оккупированной части Запорожья дети по принуждению пишут письма военным РФ.

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Дата публикации
Просмотры
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