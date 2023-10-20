На Харьковщине уклонист заявил, что "не готов брать оружие в руки": какая его судьба

Мужчина не явился в военкомат по повестке и прятался у знакомого на даче.

Балаклейский райсуд Харьковской области вынес приговор мужчине, которого признал виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Балаклейский райсуд поддержал обвинение со стороны прокуроров и признал виновным 44-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Так, уклониста наказали тремя годами заключения.

В прокуратуре проинформировали, что в феврале 2023 года мужчина получил повестку в первый отдел Изюмского районного ТЦК и СП для отправки в воинскую часть. Однако житель Харьковщины не явился в военкомат и прятался у знакомого на даче.

На заседании суда обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчина объяснил, что не готов брать оружие в руки и направить его на другого человека.

К слову, ранее в Винницкой области суд наказал мужчину, которого признали ограниченно годным к военной службе, но отказавшегося от мобилизации.

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