На Харьковщине уклонистов бронировали в "пожарной": каким был "тариф"

В Харьковской области разоблачили мошенническую схему

Реклама

В Харьковской области уклонистам обещали бронь от мобилизации в подразделениях ГСЧС за 9500 долларов США.

О разоблачении незаконной схемы сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным правоохранителей, 39-летний «бизнесмен» наладил схему фиктивного трудоустройства уклонистов в подразделениях ГСЧС в Харьковской области. Он обещал оформить «бронирование» от призыва на военную службу, за что планировал получить по $9500 долларов с каждого «клиента».

Реклама

Изъятые средства

Подозреваемый задержан «на горячем» при получении всей суммы неправомерной выгоды. В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также «клиентов» дельца.

Напомним, что в Киеве полиция разоблачила схему бегства уклонистов за границу, которые платили за это $50 000.