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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Харьковщине уклонистов бронировали в "пожарной": каким был "тариф"

В Харьковской области разоблачили мошенническую схему незаконного бронирования от мобилизации.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Харьковской области разоблачили мошенническую схему

В Харьковской области разоблачили мошенническую схему

В Харьковской области уклонистам обещали бронь от мобилизации в подразделениях ГСЧС за 9500 долларов США.

О разоблачении незаконной схемы сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным правоохранителей, 39-летний «бизнесмен» наладил схему фиктивного трудоустройства уклонистов в подразделениях ГСЧС в Харьковской области. Он обещал оформить «бронирование» от призыва на военную службу, за что планировал получить по $9500 долларов с каждого «клиента».

Изъятые средства

Изъятые средства

Подозреваемый задержан «на горячем» при получении всей суммы неправомерной выгоды. В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также «клиентов» дельца.

Напомним, что в Киеве полиция разоблачила схему бегства уклонистов за границу, которые платили за это $50 000.

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