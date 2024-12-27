На Харьковщине устроили массовые обыски у чиновников ТЦК и ВВК

Правоохранители провели в Харьковской области 39 обысков у работников районных ТЦК и ВВК, фигурирующих в деле о фальсификации документов для уклонения гражданами от мобилизации.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"39 обысков у работников РТЦК и ВВК – служащие сговорились и "зарабатывали" на уклонистах", – говорится в заявлении.

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По словам Болвинова, фигуранты злоупотребляли властью, долгое время действовали вместе и успели исключить из военного учета тех, кто не имел на это законных оснований. Чиновники вносили заведомо ложные данные в документы, в результате чего военнообязанные признавались непригодными или ограниченно пригодными к службе.

По словам Болвинова, это не единственное, что натворили фигуранты.

"Кроме того, эта же группа способствовала переправке мужчин через границу. Также проводили махинации с заработной платой — ее получали люди, которые не проходили службу. За деньги "решали вопрос" о мобилизации транспорта, который должен ехать на передовую", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски у всех фигурантов, изъяли деньги и имущество, военно-учетные и медицинские документы. На изъятое имущество были наложены аресты. Изучается вся найденная документация и проводятся допросы фигурантов.

Болвинов отметил, что под особым вниманием – состояние и активы должностных лиц ТЦК и ВВК.

К слову, в Закарпатской области была разоблачена очередная схема переправки уклонистов за границу.

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