На Харьковщине утонул 4-летний мальчик, которого мама оставила без присмотра

На Харьковщине утонул 4-летний мальчик, которого мама оставила без присмотра

Из-за халатного отношения к своим родительским обязанностям относительно 32-летней женщины открыли уголовное производство.

Во вторник, 28 сентября, матери 4-летнего мальчика, который утонул во время отдыха на пляже у реки Северский Донец в Харьковской области, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

О гибели на пляже малолетнего мальчика в Изюмское районное управление полиции сообщил очевидец.

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"В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что 32-летняя местная жительница находилась на пляже у реки Северский Донец вместе со своим 4-летним сыном. Мать на некоторое время оставила мальчика возле водоема без всякого надзора, в результате чего ребенок утонул ", — говорится в сообщении.

Матери, которая допустила этот недосмотр, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в селе Манченки Харьковской области в выгребной яме возле собственного дома нашли тело 61-летней местной жительницы. Обстоятельства ее смерти устанавливают полицейские.

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