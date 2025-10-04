- Дата публикации
На Харьковщине в канализационном люке нашли тело мужчины: что говорят в полиции
В полицию обратился очевидец и сообщил, что якобы видел, как в канализационный колодец упал мужчина, а затем услышал крик о помощи.
В Харьковской области на парковке супермаркета в канализационном люке нашли тело мужчины.
Об этом сообщила полиция Харьковской области в Telegram.
Трагедия произошла на парковке супермаркета, расположенного на проспекте Героев Харькова в Индустриальном районе.
«В полицию обратился очевидец и сообщил, что якобы видел, как в канализационный колодец упал мужчина, а затем услышал крик о помощи», — говорится в сообщении.
На место были вызваны работники ГСЧС, которые разыскали и получили тело мужчины.
В полиции отметили, что мужчина упал в канализационный люк и захлебнулся.
Следователем отдела полиции №1 Харьковского РУП №2 открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на Буковине спасатели извлекли тела трех мужчин из колодца.