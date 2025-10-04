ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

На Харьковщине в канализационном люке нашли тело мужчины: что говорят в полиции

В полицию обратился очевидец и сообщил, что якобы видел, как в канализационный колодец упал мужчина, а затем услышал крик о помощи.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Канализационный люк

Канализационный люк / © Pixabay

В Харьковской области на парковке супермаркета в канализационном люке нашли тело мужчины.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Telegram.

Трагедия произошла на парковке супермаркета, расположенного на проспекте Героев Харькова в Индустриальном районе.

«В полицию обратился очевидец и сообщил, что якобы видел, как в канализационный колодец упал мужчина, а затем услышал крик о помощи», — говорится в сообщении.

На место были вызваны работники ГСЧС, которые разыскали и получили тело мужчины.

В полиции отметили, что мужчина упал в канализационный люк и захлебнулся.

Следователем отдела полиции №1 Харьковского РУП №2 открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Буковине спасатели извлекли тела трех мужчин из колодца.

Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie