На Харьковщине в общежитии заживо сгорела девушка (фото)

В городе Змиев произошел пожар в пятиэтажном общежитии – горела комната на третьем этаже. Спасатели обнаружили тело 17-летней девушки.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

"Когда к месту вызова прибыли спасатели ГСЧС, площадь пожара составляла 18 м кв. Во время разведки в задымленном коридоре спасатели обнаружили тело погибшей 17-летней девушки. Она пыталась выйти сквозь дым наружу, но получила смертельное отравление угарным газом", — говорится в сообщении.

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Пожар удалось потушить полностью. Причина его возникновения устанавливается.

Напомним, в Киеве произошел пожар в квартире на улице Романа Ратушного. В огне погибла женщина, ее тело обнаружили спасатели.

Читайте также: