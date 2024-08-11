На Харьковщине в общежитии заживо сгорела девушка (фото)

Студентка пыталась выйти из комнаты самостоятельно.
В городе Змиев произошел пожар в пятиэтажном общежитии – горела комната на третьем этаже. Спасатели обнаружили тело 17-летней девушки.
Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.
"Когда к месту вызова прибыли спасатели ГСЧС, площадь пожара составляла 18 м кв. Во время разведки в задымленном коридоре спасатели обнаружили тело погибшей 17-летней девушки. Она пыталась выйти сквозь дым наружу, но получила смертельное отравление угарным газом", — говорится в сообщении.
Пожар удалось потушить полностью. Причина его возникновения устанавливается.
Напомним, в Киеве произошел пожар в квартире на улице Романа Ратушного. В огне погибла женщина, ее тело обнаружили спасатели.
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