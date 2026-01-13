ТСН в социальных сетях

Украина
90
На Харьковщине в результате ночных обстрелов погибли два человека — ОВА

Еще несколько человек получили ранения.

Игорь Бережанский
Игорь Бережанский
В Харьковской области погиб человек

В Харьковской области погиб человек / © ТСН.ua

На Харьковщине в результате вражеских обстрелов в ночь на 13 января погибли два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Один человек погиб в результате вражеских ударов по пригороду Харькова», — говорится в сообщении.

Позже Синегубов заявил о гибели еще одного человека.

Кроме того, он сообщил о трех пострадавших в результате обстрела.

«42-летний и 40-летний мужчины госпитализированы. Еще один 58-летний мужчина подвергся острой реакции на стресс», — заявил он.

Ранее сообщалось, в ночь на 13 января жители Харькова слышали серию мощных взрывов .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

