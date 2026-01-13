- Дата публикации
На Харьковщине в результате ночных обстрелов погибли два человека — ОВА
Еще несколько человек получили ранения.
На Харьковщине в результате вражеских обстрелов в ночь на 13 января погибли два человека.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Один человек погиб в результате вражеских ударов по пригороду Харькова», — говорится в сообщении.
Позже Синегубов заявил о гибели еще одного человека.
Кроме того, он сообщил о трех пострадавших в результате обстрела.
«42-летний и 40-летний мужчины госпитализированы. Еще один 58-летний мужчина подвергся острой реакции на стресс», — заявил он.
Ранее сообщалось, в ночь на 13 января жители Харькова слышали серию мощных взрывов .
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .