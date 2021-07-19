На Харьковщине во двор местного журналиста бросили бутылки с "коктейлем Молотова"

Неизвестным преступникам грозит до трех лет за решеткой.
Правоохранители открыли уголовное производство из-за угрозы журналисту в Харьковском районе.
Об этом информирует отдел коммуникации полиции Харьковской области.
В ночь против 18 июля неизвестные бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью во двор его дома в селе Циркуны.
С соответствующим заявлением в полицию обратился 35-летний представитель информационного агентства.
По адресу выехала следственно-оперативная группа. Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Следователями внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Сейчас полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления и их задержания.
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