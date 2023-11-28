На Харьковщине водитель совершил смертельный наезд на военных — подробности, фото

В Харьковской области 29-летний водитель совершил смертельный наезд на двоих военнослужащих. Один пострадавший погиб на месте ДТП, второй, не приходя в сознание, скончался в больнице спустя несколько дней после аварии.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Авария произошла 22 ноября около 20:00 в районе перекрестка автодороги "Дергачи-Золочев" с поселком Первомайское Золочевского ОТГ.

"Водитель Subaru Forester, двигаясь в сторону Золочева, наехал на стоявших на обочине военнослужащих впереди припаркованного автомобиля Volkswagen Golf. После совершения ДТП водитель скрылся с места, не оказав помощь пострадавшим", — рассказали в полиции.

Смертельный наезд на военных в Харьковской области

Смертельный наезд на военных в Харьковской области

Смертельный наезд на военных в Харьковской области

Полицейские установили личность злоумышленника – им оказался 29-летний мужчина, который несколько дней скрывался от правоохранителей. Сейчас он задержан.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Мужчине сообщено о подозрении по ч.3 ст.135 (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание санкцией статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Киеве пьяный водитель сбил патрульного – появились новые подробности инцидента.

Читайте также: