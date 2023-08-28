На Харьковщине военком насчитал своей знакомой 680 тысяч грн "боевых": она даже не служила в ВСУ

В Харьковской области разоблачили начальника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харьковской области и начальника группы связи РТЦК и СП. Они "трудоустроили" свою знакомую и насчитали ей 680 тысяч грн "боевых".

Об этом сообщают Офис генерального прокурора Украины и Департамент стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, начальник военкомата и начальник группы связи разработали схему хищения средств военнослужащих.

"Суть схемы заключалась во включении в личный состав лица, не проходившего военную службу, с целью начисления ему денежного довольствия, премий и дополнительных вознаграждений якобы за непосредственное участие в боевых действиях. На эту роль согласилась знакомая начальника военкомата, которая фактически не выполняла функциональные обязанности и не выходила на службу", — говорится в сообщении.

По данным Департамента стратегических расследований, начальник военкомата для хищения средств "мобилизовал" женщину-предпринимателя, ни дня не служившую.

В Харьковской области разоблачили руководство военкомата / Фото: Офис генерального прокурора

Подозреваемые с марта 2022 по июль 2023 завладели более 680 тыс грн.

"Правоохранители провели санкционированный обыск по месту работы фигурантов в помещении РТЦК и СП, где обнаружили документацию, подтверждающую фиктивное принятие на работу лицо-предпринимателя и его увольнение. На основании собранных доказательств должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 4 ст., растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в ДСР Нацполиции.

Их разоблачили, продолжается следствие. Подозреваемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны на 500 тысяч грн.

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