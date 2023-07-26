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На Харьковщине враг атаковал громаду "шахидами": есть попадания по промышленным объектам

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
620
Время на прочтение
1 мин
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На Харьковщине враг атаковал громаду "шахидами": есть попадания по промышленным объектам

Вражеские беспилотники продолжают атаковать украинские города / Фото: ТСН.ua

Работают спасатели.

В ночь на 26 июля 2023 года Первомайская громада попала под атаку "шахидами".

Об этом информирует глава общества Николай Бакшеев.

"Есть попадание по промышленным объектам. В результате чего там возник пожар. Работают спасатели. Информация о жертвах по состоянию на данный момент отсутствует. Также в небе над городом несет дежурство истребитель ВСУ! Держимся вместе! Все будет Украина!", — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 4 июля, армия РФ атаковала город Первомайский в Харьковской области. Они прицельно целились в жилые кварталы, чтобы ранить людей.

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Дата публикации
Просмотры
620
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