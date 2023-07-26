На Харьковщине враг атаковал громаду "шахидами": есть попадания по промышленным объектам

В ночь на 26 июля 2023 года Первомайская громада попала под атаку "шахидами".

Об этом информирует глава общества Николай Бакшеев.

"Есть попадание по промышленным объектам. В результате чего там возник пожар. Работают спасатели. Информация о жертвах по состоянию на данный момент отсутствует. Также в небе над городом несет дежурство истребитель ВСУ! Держимся вместе! Все будет Украина!", — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 4 июля, армия РФ атаковала город Первомайский в Харьковской области. Они прицельно целились в жилые кварталы, чтобы ранить людей.