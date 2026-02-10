ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
189
Время на прочтение
1 мин

На Харьковщине вражеский дрон уничтожил авто с хлебом, который развозил староста (фото)

Оккупанты совершили циничное нападение на гражданскую машину в Боровской громаде. Этот инцидент стал очередным подтверждением целенаправленного террора РФ против гражданского населения.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Уничтоженное огнем авто после атаки российского дрона

Уничтоженное огнем авто после атаки российского дрона

Российские войска атаковали дроном автомобиль, развозивший хлеб жителям Боровской громады Харьковской области. Исполняющий обязанности старосты Сергей Никорич получил ранения.

Об этом сообщил Боровский поселковый совет.

Никорич попал под атаку вражеского беспилотника 10 февраля во время развозки гуманитарного хлеба жителям Песко-Радкивского старостинского округа. Инцидент произошел на территории села Оскол.

В результате удара транспорт был полностью уничтожен огнем. Сам чиновник получил легкие ранения, однако его жизни ничего не угрожает.

В поселковом совете отметили, что этот случай является очередным свидетельством военных преступлений со стороны российских войск и подтверждает их системную практику ударов по гражданскому населению и лицам, которые обеспечивают жизнедеятельность местных громад.

Уничтоженное огнем авто после атаки российского дрона

Уничтоженное огнем авто после атаки российского дрона

К слову, 27 января российские военные на Сумщине целенаправленно убили двух гражданских, которые пытались эвакуироваться из оккупации. Вражеские операторы FPV-дронов сознательно атаковали безоружных мужа и жену.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
189
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie