На Харьковщине вражеский дрон уничтожил авто с хлебом, который развозил староста (фото)

Уничтоженное огнем авто после атаки российского дрона

Реклама

Российские войска атаковали дроном автомобиль, развозивший хлеб жителям Боровской громады Харьковской области. Исполняющий обязанности старосты Сергей Никорич получил ранения.

Об этом сообщил Боровский поселковый совет.

Никорич попал под атаку вражеского беспилотника 10 февраля во время развозки гуманитарного хлеба жителям Песко-Радкивского старостинского округа. Инцидент произошел на территории села Оскол.

Реклама

В результате удара транспорт был полностью уничтожен огнем. Сам чиновник получил легкие ранения, однако его жизни ничего не угрожает.

В поселковом совете отметили, что этот случай является очередным свидетельством военных преступлений со стороны российских войск и подтверждает их системную практику ударов по гражданскому населению и лицам, которые обеспечивают жизнедеятельность местных громад.

Уничтоженное огнем авто после атаки российского дрона

К слову, 27 января российские военные на Сумщине целенаправленно убили двух гражданских, которые пытались эвакуироваться из оккупации. Вражеские операторы FPV-дронов сознательно атаковали безоружных мужа и жену.