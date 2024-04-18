На Харьковщине взорвался трубопровод: произошел масштабный пожар

В Харьковской области взорвался трубопровод. Из-за чего вспыхнул масштабный пожар, который пытаются обуздать пожарные. Огненный столб виден в нескольких метрах от места происшествия.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

По словам очевидцев, в Харьковской области взорвался трубопровод. В радиусе 40 метров плавится асфальт. Пламя "бьет" к небу около 70 метров.

На месте инцидента работают пожарные, пытающиеся обуздать пожар. Однако в результате чего произошел взрыв и пожар — пока неизвестно. Официальные источники инцидента еще не комментировали.

Напомним, что на Харьковщине кафиры попали ракетой в магазин.

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