На Харьковщине взорвался трубопровод: произошел масштабный пожар

В радиусе 40 метров плавится асфальт.
В Харьковской области взорвался трубопровод. Из-за чего вспыхнул масштабный пожар, который пытаются обуздать пожарные. Огненный столб виден в нескольких метрах от места происшествия.
Об этом пишут местные телеграммы-каналы.
По словам очевидцев, в Харьковской области взорвался трубопровод. В радиусе 40 метров плавится асфальт. Пламя "бьет" к небу около 70 метров.
На месте инцидента работают пожарные, пытающиеся обуздать пожар. Однако в результате чего произошел взрыв и пожар — пока неизвестно. Официальные источники инцидента еще не комментировали.
Напомним, что на Харьковщине кафиры попали ракетой в магазин.
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