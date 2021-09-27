На Харьковщине загадочно погибла пенсионерка: ее тело достали из выгребной ямы

Полиция расследует обстоятельства смерти крестьянки.
В селе Манченки Харьковской области в выгребной яме возле собственного дома нашли тело 61-летней местной жительницы. Женщина до выхода на пенсию работала фельдшерицей.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
О страшной находке в полицию сообщили родственники погибшей женщины. На ее теле не было видимых признаков насильственной смерти, причину ее гибели должна установить экспертиза.
"Установлено, что на территории домовладения находится выгребная яма, которая была частично прикрыта пластиковой крышкой", — говорится в сообщении полиции.
Информацию о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Пользователи социальных сетей сообщают, что погибшая крестьянка была медицинской работницей и до выхода на пенсию работала фельдшером.
Напомним, в Харькове летняя женщина устроила из своей квартиры помойку. Она собирает на улице всякий хлам и сносит его к себе.