На Харьковщине загадочно погибла пенсионерка: ее тело достали из выгребной ямы

На Харьковщине загадочно погибла пенсионерка: ее тело достали из выгребной ямы

Полиция расследует обстоятельства смерти крестьянки.

В селе Манченки Харьковской области в выгребной яме возле собственного дома нашли тело 61-летней местной жительницы. Женщина до выхода на пенсию работала фельдшерицей.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

О страшной находке в полицию сообщили родственники погибшей женщины. На ее теле не было видимых признаков насильственной смерти, причину ее гибели должна установить экспертиза.

Также читайте На Харьковщине стычка в кафе завершилась стрельбой и поножовщиной, есть раненые

"Установлено, что на территории домовладения находится выгребная яма, которая была частично прикрыта пластиковой крышкой", — говорится в сообщении полиции.

Информацию о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Пользователи социальных сетей сообщают, что погибшая крестьянка была медицинской работницей и до выхода на пенсию работала фельдшером.

Напомним, в Харькове летняя женщина устроила из своей квартиры помойку. Она собирает на улице всякий хлам и сносит его к себе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку