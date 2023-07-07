На Харьковщине железнодорожник занялся сексом с двумя школьницами: как его наказали

Обе школьницы заявили, что у них нет претензий к обвиняемому.
В Харьковской области железнодорожника приговорили к условному сроку за секс с двумя школьницами.
Такое решение принял Лозовской горрайонный суд Харьковщины.
Фигурант дела, по имени Александр работает монтером пути в Южной железной дороге. У него есть отсрочка от призыва на полгода. Также отмечается, что фигурант дела проживает с женщиной в гражданском браке.
Однако железнодорожнику захотелось пикантных происшествий. В феврале Александр вместе с другом и тремя школьницами, одна из которых малолетняя (не достигшая 14-летнего возраста), распивали спиртные напитки. После этого он отвез школьниц к себе домой, где поначалу занялся сексом с одной, 14-летней девушкой. Затем железнодорожник совершил "половой акт, путем анального проникновения" с 15-летней школьницей. 13-летнюю он не трогал.
О том, что девушки несовершеннолетние мужчина знал. Обе школьницы заявили, что претензий к обвиняемому нет, на строгом наказании не настаивают и просили не лишать последней свободы. Сам обвиняемый признал вину и раскаялся.
Суд решил освободить Александра от отбывания наказания с испытательным сроком в три года, если он не совершит новых преступлений и исполнит обязанности, возложенные на него судом. Судья отказался включить фигуранта в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
"Правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия. Малолетним считается ребенок до достижения им четырнадцати лет. Несовершеннолетним считается ребенок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.
Учитывая, что преступления совершены в отношении лиц, достигших четырнадцатилетнего возраста, основания для включения информации об обвиняемом в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица, отсутствуют", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области юноша, изнасиловавший 13-летнюю девочку, получил 8 лет тюрьмы.
Читайте материалы по теме:
- В Хмельницкой области 76-летний сосед совершил сексуальное насилие над 9-летней девочкой
- В Черкассах 17-летний юноша три месяца насиловал 12-летнюю девочку.
- Под Киевом 46-летний мужчина изнасиловал подростка во время сеанса массажа: видео