На Харьковщине женщина бросалась на бус с мобилизованным сыном, а затем потеряла сознание: реакция ТЦК

Скриншот из распространенного в Сети видео

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Харьковский областной ТЦК прокомментировал скандал в Сети, где женщина бросалась на автобус ТЦК, в котором находился его мобилизованный сын.

Об этом передает пресс-служба Харьковского ОТЦК.

Там подтвердили, что во время работы группы извещения одного из районных ТЦК совместно с работником полиции у гражданина были проверены военно-учетные документы.

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После проверки ему было предложено проследовать в один из районных ТЦК и СП для уточнения данных и получения направления для прохождения ВЛК. В ТЦК уверяют, что военнообязанный без конфликта пошел в бус.

«Однако через несколько минут подъехал легковой автомобиль из которого вышла пожилая женщина, которая представилась матерью военнообязанного начала кричать и препятствовать движению автотранспорта. Гражданка была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. От госпитализации она отказалась», — говорится в сообщении.

В ТЦК уверяют, что их работники «никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина не совершили».

«Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самой гражданки, которая поставила под угрозу собственную жизнь и здоровье», — утверждают в военкомате.

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Ранее сообщалось, что у реанимации умер волонтер из Луцка, впавший в кому после мобилизации.