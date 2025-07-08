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На Харьковщине женщина бросалась на бус с мобилизованным сыном, а затем потеряла сознание: реакция ТЦК
В ТЦК уверяют, что их работники «никаких противоправных действий не совершили».
Харьковский областной ТЦК прокомментировал скандал в Сети, где женщина бросалась на автобус ТЦК, в котором находился его мобилизованный сын.
Об этом передает пресс-служба Харьковского ОТЦК.
Там подтвердили, что во время работы группы извещения одного из районных ТЦК совместно с работником полиции у гражданина были проверены военно-учетные документы.
После проверки ему было предложено проследовать в один из районных ТЦК и СП для уточнения данных и получения направления для прохождения ВЛК. В ТЦК уверяют, что военнообязанный без конфликта пошел в бус.
«Однако через несколько минут подъехал легковой автомобиль из которого вышла пожилая женщина, которая представилась матерью военнообязанного начала кричать и препятствовать движению автотранспорта. Гражданка была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. От госпитализации она отказалась», — говорится в сообщении.
В ТЦК уверяют, что их работники «никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина не совершили».
«Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самой гражданки, которая поставила под угрозу собственную жизнь и здоровье», — утверждают в военкомате.
Ранее сообщалось, что у реанимации умер волонтер из Луцка, впавший в кому после мобилизации.