На Харьковском направлении появилось "окно возможностей" на фоне операции на Курщине – ВСУ

На фоне переброски Россией резервов из Харьковского направления на Курщину ситуация на линии фронта улучшилась, в частности, уменьшилось количество авиационных бомб КАБ.

Об этом сообщил заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич в эфире Эспрессо.

"Это (перекидывание российских войск в Курскую область — ред.) действительно ощутимо на линии фронта. Сейчас количество авиационных бомб КАБ уменьшилось. Появившееся на нашем направлении окно возможностей используем для улучшения своего положения", — отметил он.

Маляревич добавил, что они продолжают выполнять задачи на направлении Стрелка – Глубокое – Липцы Харьковской области. В настоящее время в населенном пункте Глубокое продолжаются ожесточенные бои, но инициатива полностью на их стороне.

"Наша задача – деоккупация села Глубокое. Враг цепляется за каждый дом, за каждый блиндаж, подтягивая всеми возможными средствами живую силу. Россияне используют имеющиеся резервы. Поскольку это небольшие пехотные группы, их всегда можно привлечь из подразделений, работающих рядом", — сказал он.

Напомним, ранее в 3 ОШБр рассказали, что держать позиции в Харьковской области стало легче.

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